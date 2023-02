Nigeria går til valg midt i kaotisk tid med mangel på kontanter

Det har skabt kaos i folks dagligdag og ført til voldelige scener ved banker og hæveautomater.

Den nye præsident står ligeledes over for problemer som høj inflation, dyb fattigdom, energimangel, kriminalitet, olietyverier og et islamisk oprør i den nordvestlige del af landet.

Valgkampen har været præget af vold og ikke mindst drabet på en senatorkandidat i sydøst onsdag i denne uge.

Afrikas mest folkerige nation, største økonomi og producent af olie gik fra militært styre til demokrati i 1999. Men valgene i landet har længe været præget af både vold og valgsvindel.

Landets omkring 176.600 valgsteder åbner lørdag klokken 08.30 og lukker igen allerede klokken 14.30.

Et endeligt resultat fra de 36 delstater og hovedstaden Abuja ventes at ligge klart inden for fem dage.