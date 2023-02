Fra politiet i Nigeria lyder det, at angrebet formodes at være udført af medlemmer fra to separatistgrupper, som er blevet forbudt af myndighederne i landet.

Da angrebet fandt sted sent onsdag, havde de formodede bagmænd angiveligt forskellige køretøjer som mål. Køretøjerne kom fra tre politiske partier. De skulle rammes samtidig, men på forskellige steder.

Buschaufføren kørte en bus tilhørende oppositionspartiet People’s Democratic Party. Den dræbte kandidat kom fra Labour Party og hed Oyibo Chukwu. De to blev dræbt i separate angreb, som blev udført med benzinbomber.

Ved valget lørdag skal der findes en afløser for præsident Muhammadu Buhari fra partiet All Progressives Congress.