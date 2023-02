51 soldater meldes dræbt af jihadister i angreb i Burkina Faso

Over 400 franske specialsoldater blev i 2015 sendt til landet for at hjælpe med at nedkæmpe de mange netværk af ekstremistiske islamister.

Mere end en tredjedel af landet menes at være uden for regeringens kontrol. Frustrationer internt i hæren og den manglende sikkerhed udløste sidste år ikke mindre end to militærkup.

Skiftende juntaer har brændt broerne til traditionelle vestlige allierede. Frankrigs relationer til Burkina Faso er også blevet stærkt forringet i det seneste år. Styret i hovedstaden Ouagadougou har givet den tidligere kolonimagt besked på at trække dets soldater ud.

Der bor omkring 21 millioner mennesker i Burkina Faso.