Frankrig bliver vist døren igen i Afrika: Forlader Burkina Faso

Inden for en måned føjer Burkina Faso sig til listen. Landet var ligesom Mali et af fire lande i det, der kaldes Sahel, hvor Frankrig sendte styrker for at bekæmpe jihadister.

Tilbage er nu Niger og Chad.

Burkina Faso havde et tumultarisk 2022. I januar oplevede landet et kup, efter at demonstranter havde sammenstød med myndighederne.

Demonstranterne var utilfredse med regeringens utilstrækkelige håndtering af jihadistiske grupper i landet. 24. januar erklærede dele af hæren, at de havde taget magten og smed den valgte præsident på porten.

De jihadistiske gruppers angreb blussede dog op igen.

I september førte det til et nyt militærkup. Den 34-årige kaptajn Ibrahim Traore tog magten og har siddet som midlertidig præsident siden. Umiddelbart har Traore lovet et valg i juli i 2024.

I starten af 2023 udtalte landets premierminister, Apollinaire Kyelem de Tembela, at Rusland virkede som en mere fornuftig partner til kampen mod de jihadistiske oprørere.

Få dage efter, onsdag i sidste uge, bad udenrigsministeriet i Burkina Faso formelt Frankrig om at trække sine soldater hjem.