Sydafrikansk antiapartheid-kæmper dør i en alder af 90 år

Hun døde torsdag aften, efter at hun for to uger siden blev ramt af et slagtilfælde i sit hjem.

Frene Ginwala blev i 1970’erne en prominent international figur under sine rejser rundt i verden, hvor hun forsøgte at skabe opbakning til Sydafrikas antiapartheid-bevægelse.

Det var især Sharpeville-massakren i 1960, hvor politiet dræbte 69 demonstranter, der formede Frene Ginwala som frihedskæmper.

Apartheid var et særligt styresystem, hvor sorte sydafrikanere blev gjort til andenrangsborgere i deres eget land. Det blev endeligt afskaffet i 1994.