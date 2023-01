Præsidents tilhængere har fået flertal i Benins parlament

Begge blev dømt ved en særlig domstol, der beskæftiger sig med terrorisme og økonomisk kriminalitet.

Kritikere mener dog, at domstolen, der blev åbnet af Talons regering i 2016, er blevet brugt til at slå ned på hans modstandere.

Demokraternes parti har også varslet, at det vil foreslå en amnestilov i parlamentet for at befri fængslede kolleger og tillade, at de, der sidder i politisk eksil, kan vende tilbage.

De endelige resultater fra valget ventes at blive offentliggjort fredag af den nationale valgkommission.