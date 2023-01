Voldsom ulykke koster mindst 38 livet i Senegal

- Jeg er dybt bedrøvet over denne tragiske trafikulykke, skriver han på Twitter.

Han fortæller, at 40 er døde ved ulykken. En redningschef i området siger, at 38 har mistet livet, og 87 er kvæstet.

En repræsentant for myndighederne siger, at et dæk på en passagerbus eksploderede, og at køretøjet herefter stødte frontalt ind i en modkørende bus.

Ulykken skete klokken kvart over tre søndag morgen, og at alle de døde og kvæstede er blevet bragt til hospitaler og klinikker i Kaffrine.

Ulykker sker tit på Senegals veje. Det skyldes ofte hasarderet kørsel, dårlig vejbelægning og biler og busser, der er udtjente.