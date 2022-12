Befolkningen i Somalia står lige nu over for en sultkatastrofe, som risikerer at ende i hungersnød næste år. Den risiko er større for de mange familier, som fordrives fra deres hjem under Somalias værste tørke i 40 år, rapporterer Røde Kors.

- Hvis tørken, de stigende priser og konflikter fortsætter i Somalia, så risikerer dele af befolkningen hungersnød. Det gælder særligt dem, der er fordrevet, fordi familier uden hjem også har sværere ved at forsørge sig selv, siger Nelima Lassen, regionschef for Røde Kors’ arbejde i Afrika.