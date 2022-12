En af de døde er et barn på syv eller otte år, og de kvæstede er ”i alvorlig eller endda kritisk tilstand”, tilføjer han.

Lokale myndigheder i Durban har senere oplyst, at der er en teenager iblandt de dræbte.

Ifølge udtalelsen fra myndighederne var 35 livreddere involveret i ”masseredningsaktionen”, hvor redningsfolk måtte tilse flere end 100 mennesker, som var involveret i ulykken.

Nødberedskabet i KwaZulu-Natal oplyser, at det frygter, at dødstallet vil stige, skriver AFP.

Bølgen overraskede sent om eftermiddagen, omkring klokken 17.00 lokal tid, ved stranden Bay of Plenty, som er en populær badestrand i Durban, som er Sydafrikas tredjestørste by.