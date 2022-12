Regnskyl har raseret infrastruktur og dræbt omkring 100 i DR Congo

- Vi fik drænet vandet ud, og fordi vi troede, at det værste var overstået, gik vi ind for at sove videre - vi var helt gennemblødte.

Kort efter at familien var gået i seng igen, kollapsede husets vægge.

Felix Tshisekedi, landets præsident, og USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, peger i fællesskab på global opvarmning som en årsag til de store regnmængder.

- Der skal komme støtte fra de lande, som forurener og desværre udløser de skadelige konsekvenser i vores lande, som ikke har midlerne til at beskytte sig selv, sagde Tshisekedi på et topmøde mellem afrikanske og amerikanske ledere.

Antony Blinken gav sine kondolencer til Den Demokratiske Republik Congo og sagde, at ”oversvømmelserne er yderligere bevis på de udfordringer, som vi står over for, og noget, som vi er nødt til at samarbejde om”.