Ligene af 27 formodede etiopiske migranter, som er fundet i et område nord for Zambias hovedstad, Lusaka, menes at være døde af ”sult og udmattelse”.

Det oplyser zambisk politi søndag.

Ofrene er alle mænd i alderen mellem 20 og 38 år.

I en erklæring fra politiet oplyses det videre, at alle mændene menes at være etiopiske statsborgere.