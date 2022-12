14 mennesker er druknet ved dåbsritual i flod i Sydafrika

Han antyder, at chancen for at finde dem i live er små.

Tidligere søndag ledte redningsmandskab efter omkring otte savnede. Men i løbet af dagen blev fem af dem fundet døde.

I alt var 33 mennesker samlet til dåbsritualet på bredden af floden Jukskei i Bramley Park, der er en forstad til Johannesburg.

Området har været ramt af kraftige regnskyl på det seneste. Det kan skabe flodbølger, der kommer hurtigt og med en stærk strøm.

I juni døde fire mennesker i en lignende ulykke ved en flod i Limpopo-provinsen.