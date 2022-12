Sydafrikas skandaleramte præsident vil ikke trække sig

I onsdags sagde et panel i det sydafrikanske parlament, at Ramaphosa ”kan have begået” handlinger, der strider imod loven og forfatningen. Den udtalelse kan bane vej for en rigsretssag mod præsidenten.

Panelet består af tre medlemmer, hvoraf den ene er en tidligere juridisk chef i Sydafrikas højeste retsinstans.

- Præsidenten trækker sig ikke på baggrund af en fejlbehæftet rapport, lyder det fra Vincent Magwenya, der er talsmand for præsidenten.

Ramaphosa har været under pres siden juni, da en tidligere spionchef anmeldte en sag til politiet, hvor han påstod, at præsidenten havde skjult et indbrud i sit hjem, der fandt sted i februar 2020, for myndighederne.