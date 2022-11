Fire er dræbt i angreb på et af Mogadishus mest sikre hoteller

Det somaliske parlament skulle mandag morgen have været samlet. Det er dog blevet udskudt som følge af angrebet.

Somalias præsident, Hassan Mohamud, blev valgt tidligere i år. Han har iværksat en militær offensiv mod al-Shabaab, der har svaret igen ved at skrue op for antallet af angreb mod både militære og civile mål.

For knap en måned siden - 29. oktober - eksploderede to biler fyldt med sprængstof inden for få minutter i Mogadishu. Eksplosionerne blev fulgt op af skud og kostede mindst 121 personer livet.

Det var det dødeligste angreb i Somalia i fem år.

FN har i november oplyst, at mindst 613 personer er blevet dræbt i forbindelse med angreb i Somalia i år. 948 er blevet såret.