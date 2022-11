Islamister har angrebet hotel i Somalias hovedstad

Den radikale islamistiske organisation al Shabaab har taget skylden for et angreb søndag på et hotel i Somalias hovedstad, Mogadishu, der er tilholdssted for topfolk i landet.

Men al Shabaab siger, at målet var at angribe præsidentpaladset. Det ligger lige i nærheden.

- Vi blev rystet af en enorm eksplosion. Det blev fulgt af heftige skudvekslinger, siger Ahmed Abdullahi. Han bor tæt på gerningsstedet.