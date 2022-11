Tre omkom ved flystyrt i en sø i Tanzania

Den lokale politikommissær Albert Chalamila oplyser ifølge AFP, at der var 39 passagerer, to piloter og to kabinemedarbejdere i flyet.

- I talende stund er der reddet 26 personer ud af flyet, som er bragt til hospitalet, siger Chalamila.

Flyet var lettet fra Tanzanias største by Dar es-Salaam, der i praksis er landets hovedstad - selv om byen Dodoma er den officielle hovedstad.

Videoer og billeder, der cirkulerer på sociale medier, viser, at flyet nærmest er helt lagt under vand. Kun flyets grønne og brune halefinne er synlig over vandet, skriver Reuters.