Et fly er styrtet ned i en sø i Tanzania

Et fly fra flyselskabet Precision Air er styrtet ned i Victoriasøen i Tanzania, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det skulle være sket, mens flyet forsøgte at lande i lufthavnen i byen Bukoba.

Den lokale politikommissær Albert Chalamila oplyser ifølge AFP, at 43 personer var om bord på flyet. Heraf var 39 passagerer, to piloter og to kabinemedarbejdere.