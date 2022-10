Mindst 150 meldes dræbt i to dages kampe i Sudan

I sidste uge var der sammenstød i det samme område. På det tidspunkt meddelte FN, at der var tale om en strid om jordrettigheder, som kostede mindst 13 mennesker livet og sårede 24 andre.

Siden har myndighederne indført et natligt udgangsforbud i et forsøg på at stoppe urolighederne.

Blodsudgydelserne mellem hausa-folket og andre grupper begyndte i juli. Frem til begyndelsen af oktober er der registreret omkring 149 døde, viser en opgørelse fra FN, der altså ikke har de seneste dødsofre med.

Urolighederne har fået rundt regnet 65.000 mennesker til at flygte fra deres hjem.