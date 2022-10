50 dræbt i voldelige sammenstød i Tchad

- Det, der skete i dag, er et væbnet folkeligt oprør for at tage magten med vold. De ansvarlige for denne vold vil blive stillet for retten, siger premierministeren.

- Demonstranterne havde våben, og de betragtes som oprørere.

Han tilføjer, at der er indført udgangsforbud efter de voldsomme demonstrationer.

Kebzabo blev udnævnt som premierminister i sidste uge. Han har hidtil været modstander af præsident Mahamat Idriss Ebys styre.