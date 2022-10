76 er omkommet i kæntringsulykke i oversvømmet område i Nigeria

- Vandstanden er meget høj, og forholdene er for risikable til en problemfri eftersøgnings- og redningsaktion, udtalte Thickman Tanimu, der er koordinator for redningsindsatsen, lørdag ifølge AFP.

Han fortalte videre, at vandstanden er mere end en tiendedel højere end under de alvorlige oversvømmelser, der ramte Nigeria for ti år siden.

Ifølge Thickman Tanimu har redningsmyndighederne kontaktet det nigerianske luftvåben og bedt det om at stille helikoptere til rådighed.

En lokal beboer ved navn Afam Ogene siger til Reuters, at beboere har været nødsaget til at rejse med båd, fordi oversvømmelserne har ødelagt et trafikalt knudepunkt, der forbinder otte lokalsamfund med resten af området.