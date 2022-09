Tunesisk oppositionspolitiker tilbageholdt af terrorpoliti

En mindre gruppe demonstranter havde desuden samlet sig uden for politistationen for at protestere mod afhøringerne af Ghannouchi.

- Politistaten er slut. Vi er med dig, Ghannouchi, råbte flere af dem. Andre nøjedes med at råbe ”frihed”.

Ifølge Ghannouchis advokat bliver de to politikere afhørt, fordi der er mistanke om, at de har ”sendt jihadister til Syrien”. De to politikere og resten af Ennahda hævder, at anklagerne er grundløse.

Sikkerhedskilder og officielle kilder i Tunesien anslår, at omkring 6000 tunesere i det seneste årti er rejst til Syrien og Irak for at slutte sig til militære islamistiske grupper som for eksempel Islamisk Stat.

Laarayedh har tidligere sagt, at han ikke har haft noget med det at gøre. Tværtimod.