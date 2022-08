Med lovning om reformer bevarer Angolas præsident magten

Angolas præsident, João Lourenco, beholder magten i landet, efter at hans parti, Folkebevægelsen for Angolas Befrielse (MPLA), sikrede sig et flertal ved onsdagens parlamentsvalg.

Resultatet af valget viser torsdag, at MPLA har fået opbakning fra 51,7 procent af vælgerne. Det giver partiet 124 af de i alt 220 pladser i nationalforsamlingen og Lourenco endnu fem år på posten.