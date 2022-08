Politiet har omringet hotel i Mogadishu, efter at militante har dræbt 12

Abdifatah Adan Hassan, der er talsmand for politiet, sagde sent fredag aften, at den første eksplosion i hotellet var forårsaget af en selvmordsbomber, der angreb hotellet med flere andre bevæbnede mænd.

Vidner siger, at et andet brag kunne høres få minutter senere.

Det er det største angreb, der har været i Mogadishu, siden Somalias nye præsident, Hassan Sheikh Mohamud, blev valgt i maj.

Mange mennesker er samlet foran hotellet for at få vished om deres kære, der er fanget inde i hotellet.

- Vi har ledt efter et af mine familiemedlemmer, der var fanget inde i hotellet. Hun blev bekræftet død sammen med seks andre. Jeg kender to af dem, siger Muudey Ali, der står foran hotellet.