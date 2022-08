Blinken på besøg i Sydafrika: Vi vil ikke diktere Afrikas valg

- De er blevet bedt om at vælge side i stormagtskonkurrencer, som føles meget langt væk fra folks hverdagsproblemer.

I det strategidokument, Blinken præsenterede, bliver der blandt andet sat fokus på de trusler, som Kina og Rusland udgør for USA’s interesser i den stadig vigtigere region.

For to uger siden var også den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, på en rundrejse i Afrika, hvor han besøgte fire lande. Her skældte han blandt andet Vesten ud for at blande sig i Afrikas anliggender.

På omkring samme tid brugte den franske præsident, Emmanuel Macron, en rundrejse i Afrika på at beskylde Rusland for bevidst at forårsage en global fødevarekrise.

I Blinkens tale mandag gentog han et løfte fra november om at ”gøre tingene anderledes” i Afrika. Særligt i kølvandet på tidligere præsident Donald Trumps ofte fornærmende kommentarer om afrikanske lande.