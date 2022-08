Robow nyder en vis popularitet i sin hjemegn. Somalias tidligere regering anholdt ham i Bakool i december 2018, da han var i gang med at føre valgkamp i et forsøg på at blive valgt til det regionale styre.

Anholdelsen af ham udløste store protester, som somaliske sikkerhedsstyrker slog hårdt ned på. Mindst 11 mennesker blev dræbt af skud under protesterne dengang.

Somalias nye præsident, Hassan Sheikh Mohamud, som blev valgt i maj, har lovet at prioritere indsatsen mod al-Shabaab.

I de seneste tre år har hans forgænger på posten ikke prioriteret den indsats højt nok, mener Mohamud.

Oprørsgruppen har opbygget en vis formue, mens den samtidig har gennemført angreb over store dele af Somalia.