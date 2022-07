Minister er blandt 13 dræbte i angreb på moské i Somalia

Selvmordsbombemanden sprængte tilsyneladende sig selv i luften på en parkeringsplads ved moskéen, oplyser politiet.

Ud over de mindst 13 dræbte er der over 20 sårede.

Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet. Men somaliske myndigheder mistænker al-Shabaab for at stå bag.

Den militante bevægelse har taget skylden for et andet blodigt selvmordsangreb, der fandt sted onsdag.

Ved det angreb blev ni mennesker dræbt i byen Marka i det sydlige Somalia. Blandt dødsofrene var en højtstående lokal embedsmand, skriver nyhedsbureauet AFP.