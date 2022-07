Valgstedsmålinger antyder ja til ny tunesisk forfatning

Forfatningen blev sendt til afstemning af præsident Kais Saied, og den har fået enorm kritik fra flere sider og af flere årsager.

Blandt andet for at kunne vedtages selv med en lav valgdeltagelse. Saieds politiske opposition havde på forhånd havde varslet, at den ville boykotte afstemningen.

Sigma Conseil meldte først ud, at valgdeltagelsen var på 25 procent. Landets valgkommission har senere oplyst, at mindst 27,5 procent af de 9,3 millioner stemmeberettigede tunesere har stemt.

Kritikken går blandt andet på, at præsidenten har forkastet størstedelen af de input, han havde fået fra et udvalg af jurister og statskundskabseksperter. De var blevet nedsat til at hjælpe med at skrive forfatningen.