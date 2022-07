105 mennesker er dræbt i strid om jord mellem klaner i Sudan

- Vi kan ikke fastsætte et dødstal, eftersom der ligger lig under murbrokkerne, siger han med henvisning til, at flere huse er blevet brændt ned under kampene.

I Sudan udbryder der jævnligt dødelige sammenstød mellem etniske grupper som følge af uenigheder om jord, kvæg og adgang til vand og græsningsarealer. Især i de områder, hvor det stadig flyder med våben fra årtiers borgerkrig.

Kampene i Den Blå Nil brød angiveligt ud, efter at Berti-klanen havde afvist en anmodning fra Hausa-klanen om at skabe en ”civil myndighed til at overvåge adgangen til landområder”, oplyser et medlem af Hausa.

Men Berti-klanen siger, at den svarede igen på ”krænkelser” af dens land begået af den rivaliserende gruppe.