31 er dræbt under jordstrid mellem to klaner i Sudan

To byer i området er blevet pålagt et natligt udgangsforbud ifølge Reuters.

- Vi har brug for flere soldater for at kontrollere situationen, fortæller den lokale embedsmand, som er hjemmehørende i byen Al-Roseires.

Ifølge ham har mange mennesker søgt tilflugt på politistationer, og urolighederne har forårsaget mange døde og sårede.

Der er sendt soldater afsted for at få situationen under kontrol. Det er lørdag fulgt op af et natligt udgangsforbud.

Guvernøren i delstaten forbød fredag alle former for forsamlinger og marcher i en måned.