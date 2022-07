Tunesiens præsident vil rane magten til sig med ny forfatning

Udkastet indeholder ifølge nyhedsbureauet Reuters mindre ændringer, og der ser ikke ud til at være kommet ændringer i de elementer, som i sidste uge fik kritikere til at varsle, at Tunesien var på vej til at blive en diktaturstat.

Saied har inden for cirka et år både sat landets regering på porten, opløst parlamentet og fyret næsten tre snese af Tunesiens dommere. Han har påtaget sig ledelsen af landet ved dekret og udskrevet folkeafstemningen om en ny forfatning.

I sidste uge kom så det første udkast til den nye forfatning.