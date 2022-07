Haj har dræbt to kvindelige badegæster i Egypten

Ifølge dpa skriver lokale medier, at hajen formåede at bide en arm og et ben den rumænske kvinde, som er 68 år gammel. Alligevel skulle kvinden have formået at svømme tilbage til stranden.

Kvinden fra Østrig skulle være død af chokket, der indtraf, da hun blev angrebet af hajen.

Sahl Hasheesh ligger ud til Det Røde Hav, som er en populær feriedestination for danskere. Hajangreb i området er meget sjældne, skriver dpa.

Landets miljøminister, Yassmin Fouad, oplyser ifølge nyhedsbureauet, at en gruppe af eksperter har iværksat en undersøgelse af angrebets nærmere omstændigheder.