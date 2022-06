21 unge meldes døde på bar i Sydafrika

Mindst 21 unge er døde på en bar i Sydafrika, oplyser myndighederne søndag.

Årsagen til tragedien er endnu ikke kendt. Ligene er ved at blive undersøgt for at finde ud af, om de unge eventuelt kan være blevet forgiftet på baren.

Mange af de døde menes at have været i gang med at fejre, at deres eksamen var overstået.