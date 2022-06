20 unge meldes omkommet i natklub i Sydafrika

Det er endnu uvist, hvad der har forårsaget de mange dødsfald.

En anden embedsmand fra provinsens sikkerhedsmyndigheder siger i telefonen til AFP, at der ikke er noget der tyder på, at ofrene er blevet mast ihjel.

- Det er svært at tro, at det er et panikløb, for der er ikke nogen synlige åbne sår på de døde, siger embedsmanden.

Avisen DispatchLive skriver, at ”lig ligger spredt på borde, stole og gulvet uden tydelige tegn på skader”.