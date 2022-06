Formodede jihadister har dræbt mere end 130 civile i Mali

Han fortæller, at man mandag fortsat er i gang med at finde ud af, hvor mange der har mistet livet i massedrabet.

Nouhoum Togo, der er leder af et parti i Bankass, en af de store byer i området, siger, at dødstallet er højere end de 132, som regeringen har meldt ud.

Regeringen har sagt, at det er jihadister med forbindelse til al-Qaeda, der har udført drabene.

Nouhoum Togo siger, at en militæroperation i området for to uger siden førte til sammenstød med jihadister. Fredag vendte jihadister ifølge ham tilbage på dusinvis af motorcykler for at tage hævn over lokalbefolkningen.