Vidner beretter om nedskydning af hele familier i etiopisk by

Ifølge den regionale regering står den bevæbnede oprørsgruppe Oromo Befrielseshær (OLA) bag grusomhederne.

OLA-talsmand Odaa Tarbii benægter imidlertid, at gruppen står bag. I et tweet søndag aften skriver talsmanden, at den etiopiske premierminister Abiy Ahmeds regering igen beskylder OLA for forbrydelser, den ikke har begået.

- Hele min familie blev dræbt. Ingen blev skånet, fortæller øjenvidnet Abdu Hassan, der bor nær Gimbi.

- Det, jeg hører, er, at man indtil videre har fundet omkring 300 lig. Men i to landsbyer er man ikke begyndt at indsamle ligene endnu, så der kan være tale om mange flere, siger han.