Rwanda er ikke afskrækket efter aflyst fly med asylansøgere

Til sidst blev flyet helt aflyst, og Reuters skrev på baggrund af udsagn fra flere kilder i den britiske regering, at det skyldtes indsigelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Efterfølgende sagde den britiske indenrigsminister, Priti Patel, at Storbritanniens regering fortsat vil arbejde for at få asylansøgerne afsted til det afrikanske land.

- Vi vil ikke lade os afskrække fra at gøre det rigtige og levere på vores planer om at kontrollere vores grænser, sagde hun.

Indenrigsministeren siger, at regeringen hele tiden har vist, at det ville blive svært at etablere et modtagecenter i Rwanda, og at hun er skuffet over, at de sene juridiske indsigelser har gjort, at flyet ikke kunne lette.