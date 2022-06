- Livet for de mest sårbare er allerede i fare på grund af manglende ernæring, siger han og tilføjer, at det er ”et kapløb med tiden for at undgå sult”.

Hjælpeorganisationerne kæmper i øjeblikket for at undgå en gentagelse af sultkatastrofen i 2011, da 260.000 mennesker bukkede under for sult i Somalia.

Men det er ikke så enkelt.

De værste problemer er i den sydlige del af landet. Her er også den militante, muslimske gruppe al-Shabaab, og det gør hjælpearbejde besværligt og farligt.

Tørken har også ramt somaliernes bestand af husdyr hårdt. Siden midten af 2021 er tre millioner husdyr bukket under i tørken, og det rammer hårdt, da familier er meget afhængige af mælk og kød fra dyrene.