Bevæbnede mænd har dræbt op mod 100 i angreb på kirke i Nigeria

En lokal politiker oplyser, at dødstallet mandag eftermiddag er steget til op mod 100. Tidligere mandag lød dødstallet på 50.

En læge, der ikke ønsker at stå frem med navn, siger, at der er brug for bloddonationer for at behandle de sårede.

Nigerias præsident, Muhammadu Buhari, har fordømt angrebet, som han kalder ”uhyrligt”.

Vatikanet siger desuden, at pave Frans beder for ofrene.

Den nordøstlige del af Nigeria kæmper med islamistiske oprørsgrupper, mens den nordvestlige del af landet plages af bevæbnede bander, der udfører angreb og bortførelser.