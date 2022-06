Bevæbnede mænd dræber 50 i angreb på kirke i Nigeria

En læge på et hospital i Owo oplyser, at mindst 50 lig var bragt ind på to hospitaler i byen efter angrebet.

Lægen, der ikke ønsker at stå frem med navn, siger også, at der er brug for bloddonationer for at behandle de sårede.

Nigerias præsident, Muhammadu Buhari, har fordømt angrebet, som han kalder ”uhyrligt”.

Vatikanet siger desuden, at pave Frans beder for ofrene.

Den nordøstlige del af Nigeria kæmper med islamistiske oprørsgrupper, mens den nordvestlige del af landet plages af bevæbnede bander, der udfører angreb og bortførelser.