31 er dræbt under panik ved kirketragedie i Nigeria

Politiet siger, at 31 mennesker er døde ved kirken i byen Port Harcourt i det sydlige Nigeria.

Syv andre personer er indlagt på et hospital med kvæstelser.

Da roen vendte tilbage, lå der efterladte sko og sandaler spredt rundt på katastrofestedet.

Hundredvis af mennesker var mødt tidligt frem lørdag for at få gaver, og på et tidspunkt kom der et stort pres på porten ved kirken, siger Grace Iringe-Koko, talsperson for politiet.

Porten kollapsede, og tragedien skete.

- Der kom folk tidligt, og nogle blev utålmodige og begyndte at mase på. Det førte til tumulten. Politiet er på stedet og efterforsker, siger Grace Iringe-Koko.