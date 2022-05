11 nyfødte har mistet livet i brand på hospital i Senegal

En neonatalafdeling bruges til at behandle for tidligt fødte babyer og syge småbørn.

Byen Tivaouane ligger i den vestlige del af Senegal cirka 86 kilometer fra hovedstaden Dakar.

Præsidenten oplyser ikke noget om årsagen til branden. Men ifølge den senegalesiske politiker Diop Sy skyldtes den ”en kortslutning”.

- Branden spredte sig meget hurtigt, siger han.

Tivaouanes borgmester, Demba Diop, oplyser, at det lykkedes at redde tre babyer ud af bygningen.

Ifølge lokale medier blev hospitalet indviet for ganske nylig. Det er ikke mere end en måned siden, at en lignende tragedie udspillede sig på et hospital i den nordlige by Linguere.