Mali hævder at have afværget vestligt støttet kupforsøg

Identiteten på de anholdte oplyses ikke, mens det heller ikke vides, hvor de befinder sig.

Det er også uklart, hvilket vestligt land der er beskyldt for at have deltaget i kupforsøget.

Malis forhold til den tidligere kolonimagt Frankrig er blevet forværret under Goïtas styre.

Det har blandt andet fået Frankrig til at trække sine styrker ud af landet. Frankrig og vestlige allierede har brugt ni år på at bekæmpe islamistiske styrker i regionen.