11 egyptiske soldater døde i forsøg på at afværge terrorangreb

11 egyptiske soldater er lørdag dræbt under et forsøg på at forpurre et terrorangreb ved Suezkanalen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge den egyptiske hær jager man de skyldige på Sinaihalvøen, der ligger på den østlige side af Suezkanalen.

Fem soldater er såret under aktionen mod de formodede radikale islamister.