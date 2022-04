Marokkansk politi har fundet 31 ton hash i plastikfrugter

Politiet i Marokko har sat årsrekord for det største hashfund, da det for nylig beslaglagde mere end 31 ton hash i havnebyen Tangier.

Det oplyser politiet onsdag, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Politiet har i samme aktion anholdt en mand, som det mistænker for at være en del af et internationalt netværk af narkosmuglere.