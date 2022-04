FN: To millioner afrikanske børn risikerer sultedød

Internationale hjælpeorganisationer vil undgå en gentagelse af sultkatastrofen for ti år siden, der kostede hundredtusinder af mennesker livet.

For at hjælpe de millioner af berørte mennesker har FN bedt om et beløb, der svarer til omkring 10 milliarder kroner. Men kun en brøkdel er kommet i kassen, siger Griffiths.

- Den barske sandhed, vi må se i øjnene nu, er, at vi befinder os i et kapløb mod tiden for at undgå et omfattende tab af menneskeliv i 2022. Og vi har ikke ressourcer til det, siger han.