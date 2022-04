Mindst 45 mennesker har mistet livet i mudderskred i Sydafrika

Et lokalt humanitært agentur oplyser desuden af infrastrukturen i landet er hårdt ramt, og at nogle mennesker sågar er fanget under kollapsede murer.

Den lokale jernbane har også måtte indstille al togdrift i hele provinsen, fordi mudderskreddet har bragt murbrokker med sig ned over skinnerne.

- Det er et absolut mareridt. Masser af mudderskred, folk, der dør, kollapsede bygninger, siger en direktør for et lokalt sundhedsagentur ifølge AFP.

Nød- og redningsarbejdere har ifølge nyhedsbureauet også delt videooptagelser, der viser oversvømmede motorveje, nedsænkede biler og kollapsede huse.