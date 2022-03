Tunesiens præsident har opløst landets parlament

Opløsningen af parlamentet sker, efter at parlamentet ved et møde onsdag stemte for at ophæve Kais Saieds dekreter, som samler magten om ham selv.

Kais Saied affejede beslutningen med den begrundelse, at mødet var ulovligt. Og nu har han altså opløst selve parlamentet.

Kritikere og politiske modstandere har kaldt præsident Saieds handlinger et kup. Præsidenten har forsvaret sig med, at Tunesiens økonomi ligger i ruiner, og at der var politisk dødvande i kampen for at få landet på ret køl.

I september udpegede Saied en ny premierminister - Najla Bouden Romdhane - og gav hende besked på at udpege en regering så hurtigt som muligt.