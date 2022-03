Otte FN-soldater er omkommet i helikopterstyrt i DR Congo

Tidligere tirsdag oplyste FN-missionen i DR Congo Monusco, at den havde mistet kontakten til en af dens helikoptere i Rutshuru-regionen i Nord-Kivu. Her kæmper congolesiske styrker mod M23-oprørere.

Hæren i DR Congo har udtrykkeligt anklaget Rwanda for at støtte et væbnet oprør i den østlige del af det centralafrikanske land.

Der har i årtier været mistillid mellem DR Congo og Rwanda.

Mandag udsendte en talsmand for guvernøren i Nord-Kivu en erklæring, hvor han udtalte, at M23 ”støttet af Rwandas forsvarsstyrke (RDF) har udført angreb” på hæren.

Regeringen i Rwanda har afvist anklagerne.

Oprørsgruppen M23 blev besejret af DR Congos hær i 2013, men dukkede op igen i november sidste år.