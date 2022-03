Etiopien har erklæret våbenhvile i Tigray for at åbne for hjælp

Den etiopiske regering har erklæret våbenhvile i den nordlige del af landet.

Det sker for at give folk i den trængte Tigray-region mulighed for at modtage akut humanitær hjælp.

Det oplyser regeringen.

- Etiopiens regering erklærer hermed en humanitær våbenhvile på ubestemt tid med øjeblikkelig virkning, skriver regeringen torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.