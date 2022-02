Tunesiens dommere advarer mod præsidentens farlige skridt

Præsidenten meddelte lørdag, at han har besluttet at opløse landets øverste retlige råd.

Et nyt slag i kampen om præsidenten og hans magt er ved at blive udkæmpet i Tunesien.

Det er et forsøg på at få kontrol med retsvæsnet i et system, hvor al magt er samlet i præsidentens hænder, lyder det fra dommerne.

Den tunesiske dommersammenslutning siger søndag aften, at det er et farligt og hidtil uset skridt væk fra de fremskridt, der er sket i det nordafrikanske land i de seneste år.

Præsident Saied har gennem længere tid kritiseret rådet.

Han har gentagne gange sagt, at han ikke vil tillade, at dommere opfører sig, som var de en stat i stedet for at udfylde en statsfunktion.

Han har ofte kritiseret retsvæsenets beslutninger, herunder dets langsommelighed, når det kommer til at afsige kendelser i sager om korruption og terror.

Præsidenten mener også, at både rådet og domstolene er blevet infiltreret af hans politiske fjender.

Saieds politiske modstandere ser derimod hans forsøg på at opløse rådet som det seneste træk i det, de betegner som et kup fra hans side.

Dette ”kup” begyndte i juli, hvor præsidenten uventet opløste parlamentet, afsatte premierministeren og meddelte, at han nu selv ville regere landet per dekret.